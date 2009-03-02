У Києва вже немає грошей на пальне для швидкої допомоги?

7 березня машини швидкої допомоги через відсутність пального перестануть виїжджати на виклики киян. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Головне фінансове управління КМДА не виділило коштів для забезпечення пальним машин швидкої допомоги Києва. У зв’язку з тим, що не ліквідуються існуючі борги, резервів пального швидким допомогам вистачить лише до 7 березня», - повідомив Дмитро Андрієвський.

«Якщо міська адміністрація вже найближчими днями не забезпечить відповідне фінансування, машини швидкої допомоги просто не зможуть виїжджати за викликами киян. Я думаю, всі ми усвідомлюємо, якими жахливими наслідками це загрожує», - зазначив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, неможливість забезпечити функціонування одного з найважливіших напрямків медичного захисту киян свідчить про повний фінансовий колапс у місті. «Його основою причиною – є відсутність бюджету Києва на 2009 рік, непрофесіоналізм та безвідповідальність столичного керівництва», - зауважив депутат.