Ющенко умовив Тимошенко переписати держбюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО погодилась внести зміни до державного бюджету на 2009 рік за результатами першого кварталу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на брифінгу для преси, розповідаючи про підсумки наради з координації дій всіх органів влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що внесення змін до держбюджету було однією з вимог Міжнародного валютного фонду, і він погоджується з необхідністю внесення змін до основного фінансового закону.

«Думка в уряді, зокрема, прем’єр-міністра, була іншою. Сьогодні ми домовились, що зміни до бюджету країни будуть внесені, і внесені будуть за підсумками роботи першого кварталу», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що зміни будуть вноситись після оцінки тенденцій, які відбулись як у статтях з наповнення бюджету, так і по його видатках.

Президент прогнозує, що це може статися у квітні або травні. «Квітень або травень - це ті місяці, коли українська сторона готова зробити зміни до національного бюджету, це один із компромісів, який було досягнуто сьогодні», - сказав В.ЮЩЕНКО.