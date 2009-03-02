Ющенко і Тимошенко домовилися зменшити дефіцит держбюджету

Президент і прем’єр-міністр домовилися зменшити дефіцит державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на брифінгу для преси, розповідаючи про підсумки наради з координації дій всіх органів влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

За словами В.ЮЩЕНКА, дефіцит бюджету буде передбачений у межах тих домовленостей, які були досягнуті з Міжнародним валютним фондом. При цьому він зауважив, що Україна ухвалила бюджет, передбачивши дефіцит у розмірі 31 млрд. грн., що становить приблизно 3,1% ВВП. Водночас експерти говорили про те, що фактичний дефіцит бюджету – у межах 50 млрд. грн. Тому сьогодні обговорювалося питання про те, як компенсувати через зменшення видатків і розширення податкової бази нереальні показники бюджету, щоб країна вийшла на передбачений 3-відсотковий дефіцит.

«Рівень еластичності (позиції – УНІАН) МВФ дозволяє сподіватися, що рівень дефіциту українського бюджету в районі 3% – це той рівень, навколо якого можна шукати порозуміння з МВФ. За дужки ми виносимо кошти фінансування рекапіталізації та капіталізації банківської системи десь у районі 4-5% ВВП. Таким чином, навколо цих двох параметрів і починається дискусія з майбутньою місією МВФ», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, 27 лютого голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, виступаючи на ІІІ міжнародному форумі «Європа – Україна» заявив, що МВФ може піти на поступки в питанні дефіциту держбюджету України в разі його неінфляційного фінансування.

«Дефіцит можна профінансувати за рахунок інфляційної моделі. Коли ми обговорювали програму з Україною в жовтні-листопаді 2008 року, ми передбачали, що дефіцит може бути зовсім невеликим. Якщо уряд зможе знайти здорові (неінфляційні – УНІАН) джерела фінансування дефіциту, ми можемо погодитися на більший дефіцит», - сказав М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка повинна була ухвалити рішення щодо надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи суттєвий дефіцит Державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту.

Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.