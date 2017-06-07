Сьогодні Рада розгляне звернення до ЄП щодо додаткових торговельних преференцій для України (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада розгляне проект постанови про звернення до Європейського парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС для товарів, які походять з України.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачається ратифікувати низку міжнародних угод з Молдовою, Чорногорією та Словенією, а також ратифікувати Європейську угоду про передачу заяв про правову допомогу.

Також в Раді розглядатиметься питання ратифікації додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників.