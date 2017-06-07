Сьогодні Рада розгляне звернення до ЄП щодо додаткових торговельних преференцій для України (подію завершено)

10:45, 07 червня 2017
Політика
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Також сьогоднішнім порядком денним передбачається ратифікувати низку міжнародних угод з Молдовою, Чорногорією та Словенією.

Порядком денним передбачена ратифікація Європейської угоди про передачу заяв щодо правової допомоги / фото УНІАН

Сьогодні Верховна Рада розгляне проект постанови про звернення до Європейського парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС для товарів, які походять з України.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачається ратифікувати низку міжнародних угод з Молдовою, Чорногорією та Словенією, а також ратифікувати Європейську угоду про передачу заяв про правову допомогу.

Також в Раді розглядатиметься питання ратифікації додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

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Теги: #Засідання Ради онлайн#відео з Верховної Ради