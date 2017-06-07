Сьогодні Рада розгляне звернення до ЄП щодо додаткових торговельних преференцій для України (подію завершено)
10:45, 07 червня 2017Політика
239 0
Також сьогоднішнім порядком денним передбачається ратифікувати низку міжнародних угод з Молдовою, Чорногорією та Словенією.
Порядком денним передбачена ратифікація Європейської угоди про передачу заяв щодо правової допомоги / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада розгляне проект постанови про звернення до Європейського парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС для товарів, які походять з України.
Читайте такожПорошенко ветував закон про приватну детективну діяльність
Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачається ратифікувати низку міжнародних угод з Молдовою, Чорногорією та Словенією, а також ратифікувати Європейську угоду про передачу заяв про правову допомогу.
Також в Раді розглядатиметься питання ратифікації додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter