Верховна Рада ухвалила законопроект про спільне з ЄС удосконалення прикордонної інфраструктури

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про транскордонне співробітництво, який дозволить поліпшити управління прикордонною інфраструктурою і реалізувати спільні з країнами Європейського Союзу проекти щодо її вдосконалення.

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

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«На практиці часто виникає ситуація, коли європейські партнери готові виділити кошти на проекти, але українська сторона не може своєчасно і в повному обсягу виконати власні зобов'язання щодо співфінансування. Тому такі проекти або взагалі не реалізовуються, або затримуються в часі. Тому існує необхідність вдосконалити правові рамки, які зроблять можливими нові організаційно-правові форми двостороннього співробітництва», - сказала голова підкомітету Комітету з питань європейської інтеграції Оксана Юринець, представляючи законопроект.

За її словами, на даний момент транскордонне співробітництво регламентується законом від 2004 року, який не враховує змін у європейській політиці й нові форми співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня минулого року Верховна Рада ухвалила постанову «Про рекомендації парламентських слухань на тему «Транскордонне співробітництво як фактор євроінтеграційних процесів України». Парламенту було рекомендовано внести зміни до чинного законодавства України щодо належної координації та створення механізму надання державної підтримки проектам транскордонного співробітництва та міжнародної технічної допомоги, відібраних для фінансування за рахунок ЄС, у вигляді необхідного співфінансування їх реалізації (повного або часткового).