НАБУ на даний час розслідує 333 кримінальні справи: 68 з них передано до суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України на даний час розслідують 333 кримінальні провадження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАБУ.

«Станом на 31 травня за матеріалами розслідувань детективів Національного антикорупційного бюро України до суду для розгляду по суті скеровано 68 обвинувальних актів, із них три – впродовж травня», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що загалом у роботі детективів Бюро перебувають 333 кримінальні провадження.

Зазначається, що у травні детективи повідомили про підозру у вчиненні корупційних правопорушень вісьмом особам. Стосовно дев’яти осіб прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали обвинувальні акти.