У розслідуваннях НАБУ фігурує 33 державних підприємства

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник зазначає, що у їхніх розслідуваннях фігурує 33 державних підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні».

"Всього в наших розслідуваннях фігурує 33 державних підприємства. 10 з них знаходяться у ТОП-100 державних підприємств України", - сказав Ситник.

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Він зауважив, що сума збитків, яка встановлена у ході цих розслідувань, складає майже 80 млрд грн.

"Це те, що вкрадене було вже після Революції гідності. Це те, що перевищує суми траншів, які ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду. Це те, що фінансує політичну корупцію в державі", - зауважив директор НАБУ.