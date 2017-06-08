Рада планує ухвалити законопроект про прагнення України до вступу в НАТО (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада планує ухвалити законопроект про прагнення України до вступу в НАТО, а також законопроекти щодо медичної реформи. Зокрема передбачається розгляд низки законопроектів, які стосуються медичної реформи, зокрема, щодо державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів.

Читайте такожПарубій: "путінську Росію" може зупинити лише НАТОКрім того, передбачено розгляд блоку законопроектів, які стосуються питань податкової та митної політики.

Також парламент планує розглянути звернення до Європейського парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС для товарів, які походять з України.

Крім того, передбачений розгляд законопроектів, які стосуються посилення відповідальності за неправильне паркування, зупинку, стоянку автомобілів на місцях призначених для осіб з інвалідністю.

ВР планує розглянути законопроект щодо забезпечення дотримання правил в’їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію, та виїзду з неї.