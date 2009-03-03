У НУ-НС розуміють, що Тимошенко була в курсі щодо Огризка

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” наполягатиме на тому, щоб коаліція своїм голосуванням відмінила постанову про відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ.

Про це повідомив в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

Він зазначив, що якщо це була помилка з боку фракції БЮТ, то тоді її необхідно виправляти шляхом голосування за відміну нині прийнятої постанови про відставку В.ОГРИЗКА.

За його словами, якщо БЮТ на це не погодиться, тоді стане зрозуміло, що «це не помилка, а мають місце “позашлюбні відносини”». За його словами, сьогодні це питання розглянула рада коаліції блоку НУ-НС і воно буде винесено на розгляд ради коаліції, зібрання якої фракція НУ-НС ініціює на сьогодні або на завтра на ранок.

Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що на засіданні ради коаліції фракція НУ-НС хоче почути «у присутності прем`єр-міністра України і спікера пояснення» нинішньої ситуації з голосуванням. За його словами, на сьогодні «коаліція є під загрозою». Він зазначив, що «БЮТ фактично голосуванням вийшов з коаліції», оскільки голосування відбувалося разом з фракцією Партії регіонів та КПУ.

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що складається враження, що «є спроба другий раз увійти в одну й ту саму річку та повторити друге вересня (йдеться про спільне голосування між фракцією БЮТ та Партією регіонів – УНІАН)». Він зазначив, що існує підозра, що голосування по В.ОГРИЗКУ – «це перший крок до спроби БЮТ і Партії регіонів поміняти Конституцію і розіграти владу на двох без проведення прямих президентських виборів».

За його словами, сьогодні фракція НУ-НС повела себе правильно, не заявляючи про вихід з коаліції через голосування, як це у свій час зробив В’ячеслав КИРИЛЕНКО, котрий «як Пилип з конопель вискочив з коаліції по команді з Банкової». Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що, мабуть, і сьогодні від фракції НУ-НС чекали такого ж кроку. Він вважає, що сьогодні «нечистоплотність політична мала місце в БЮТ».

Т.СТЕЦЬКІВ переконаний, що прем`єр-міністр України «була в курсі цього сценарію». «Я переконаний, що такі видні діячі БЮТ, як Андрій ПОРТНОВ, Роман ЗАБЗАЛЮК, Валерій ПИСАРЕНКО ніколи б в житті не голосували, якби на це не було згоди прем`єр-міністра України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКО з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.