Міжнародний форум лабораторного, оптичного та контрольно-вимірювального обладнання. Київ, Палац спорту

З 11 до 14 квітня у київському Палаці спорту відбудеться Міжнародний форум лабораторного, оптичного та контрольно-вимірювального обладнання, у якому, крім українських учасників, беруть участь компанії та наукові центри з 10 країн світу. Шоста, вже добре відома серед фахівців виставка «ЛаборТех», і нові спеціалізовані виставки «Київ.ОптикаТех» та «КИП и А» пропонують широкий спектр обладнання, технологій та матеріалів для проведення лабораторних і наукових досліджень у різних галузях. Більшу частину експозиції складає продукція, виготовлена на основі або з використанням високих технологій. Виставки супроводжуватимуть науково-практичні конференції, семінари та презентації. Міжнародний форум такого змісту варто відвідати, насамперед тим, хто фахово займається цими питаннями. Форум проводиться Українською виставковою компанією «ЗовнішЕкспоБізнес», яка працює в Україні та за кордоном понад 15 років, і проходить за підтримки Мінпромполітики та Міністерства охорони здоров»я України, сприяння Національної академії наук України, Міжнародної лазерної асоціації та Українського відділення міжнародної асоціації технічної оптики. Вхід на виставки вільний. Акредитація за телефонами 272-48-66, 238-61-00.