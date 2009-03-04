Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що їй ніщо не може завадити стати Президентом України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

Відповідаючи на запитання журналіста: “Що може завадити вам стати Президентом?”, Ю.ТИМОШЕНКО, сміючись, сказала: “Ніщо!”.

Прем’єр-міністр переконана, що для перемоги на президентських виборах не потрібна підтримка Москви. “Помаранчева революція довела протилежне! Ця ідея про підтримку Росії була частиною пропаганди моїх противників проти мене. Не існує жодних пактів Ріббентропа-Молотова! Навпаки, необхідно працювати над інтеграцією Росії в європейський простір та цінності. Моя власна думка з цього приводу дуже змінилась. Моя позиція по відношенню до Росії була досить агресивною. Її дії стосовно України часто бувають далекими від коректних. Але я зрозуміла, що на загрози та провокації можна реагувати не тільки конфронтацією та агресією, а й палкими обіймами”, - заявила Ю. ТИМОШЕНКО.

На її думку, в Україні економічну та фінансову кризу серйозно поглиблює внутрішня політична нестабільність. “Чим швидше відбудуться президентські вибори, тим швидше можна буде політично оздоровити країну. Потрібні дострокові вибори. Якнайшвидше. Прозорий нагляд, без фальсифікацій”, - впевнена вона.

Прем’єр також заперечила, що між нею та Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ існує ненависть. “Не треба представляти речі таким чином. Необхідно вивчити логіку подій після 2005-го. Мої дії та мої слова демонструють, що я з першого дня була готова підтримати кандидатуру Президента на другий термін, за умови, якщо демократичний табір виконає обіцянки, дані народу”, - пояснила голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що єдиним правильним шляхом було чесне партнерство між нею і Президентом. “До останнього моменту, та навіть тоді, коли мене звинувачували у найгірших злодіяннях, включаючи державну зраду, я закликала до порозуміння та об’єднання. Коли Президент відправив у відставку наш уряд, багато поганого було зроблено в новій коаліції з ЯНУКОВИЧЕМ. Він був за крок від втрати влади в 2007-му. Саме моя команда та я особисто втрутились на його захист. Ми організували дострокові вибори, щоб Президент зміг відновити свою владу”, - впевнена вона.

На думку прем’єра, найбільшою політичною помилкою В.ЮЩЕНКА є використання нищівної зброї проти неї особисто. “Я завжди простягала йому руку. Під час Помаранчевої революції, а потім у 2007-му я була єдиною людиною, на яку він міг опертись. Я ніколи його не зраджувала. Ця боротьба завершиться не моїм знищенням, а його політичним самогубством”, - прогнозує Ю.ТИМОШЕНКО.