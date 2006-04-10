ЦВК оголосить офіційні результати виборів

Сьогодні Центральна виборча комісія має оголосити офіційні результати виборів до Верховної Ради України.

10 квітня – 15-й і останній день, коли, за законом, ЦВК має офіційно оголосити остаточні дані. Голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ напередодні заявляв, що підсумки виборчої кампанії будуть затверджені і оприлюднені попри вимогу кількох політичних сил перерахувати голоси.

Всі скарги партій та блоків ЦВК розглянула, і жодна з них не визнана такою, що ставить під сумнів результати волевиявлення громадян.