Гендиректор «Sotheby’s» в СНД: головне мистецтво в Україні – її політика

Сьогодні в Україні головна форма мистецтва – це публічна політика. Таку думку висловив генеральний директор всесвітньо відомого аукціону "Sotheby’s" у Росії і СНД Михайло Каменський в ефірі програми «Шустер live» на ТРК «Україна».

«Україна сьогодні відома тим, що публічна політика – це її... головна форма мистецтва. Політичного... Але я боюся, що більше нічого про Україну і не знають. Ось про Крим знають, про скандал навколо Криму, про ваші тут суперечки, але все-таки культура українська – вона-ж багата... – Нарікав Каменський. - І цілком конвертована – це на відміну від грошових знаків...»

Втім, все це було лише прелюдією до основної мети візиту пана Каменського на ток-шоу: прохання до українського парламенту лібералізувати законодавство про ввезення і вивезення творів мистецтва, «щоб сучасні українські художники, які поки що не визнані національними геніями, з`явилися на міжнародних аукціонних майданчиках».

«Ваш закон не допускає вивезення творів мистецтва як творів мистецтва. Він допускає вивезення творів мистецтва як товару. Тобто незалежно від того, яка доля його чекає... Але навіть якщо ці художники виставляють свої картини на аукціон, а вони не продаються після того, як вони легально їх вивезли за межі України, то для того, щоб вони могли повернути свою картину назад до Києва, їм потрібно при ввезенні заплатити 30 відсотків мита. Це ж абсурдно...», - пояснив проблему представник «Сотбіс».