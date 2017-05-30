Геращенко про боротьбу з пропагандою РФ: наступний етап – заблокувати всі сайти ОРДЛО

Перший віце-спікер і уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко вважає, що необхідно заблокувати усі сепаратистські сайти.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Наступний етап – заблокувати всі сайти ОРДЛО як такі, що порушують українське законодавство, сіють міжнаціональну ворожнечу, виступають проти територіальної цілісності і суверенітету України», – зазначила вона.

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На її думку, заяви президента Франції Еммануеля Макрона на спільній із російським лідером прес-конференції щодо пропагандистського характеру російських ресурсів Russia Today і Sputnik є чудовим аргументом для всіх європейських чиновників і структур, «які роблять вигляд, що не розуміють причин і наслідків гібридної війни і інформаційної складової цієї війни РФ проти всього цивілізованого світу».