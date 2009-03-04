У Ющенка зізналися: він особисто контролює «газове» розслідування СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повністю підтримує дії співробітників Служби безпеки, які порушили і розслідують кримінальну справу за підозрою посадових осіб «Нафтогазу України» і митниці у скоєнні посадового злочину.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

«Спецслужба діє виключно на законних підставах і в рамках повноважень, визначених законодавством», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Водночас, за її словами, глава держави застерігає СБУ від будь-яких протиправних дій, насамперед, від порушень законних прав і свобод громадян, законність буде неухильно дотримуватися.

«Дії співробітників СБУ достатньо жорсткі, як того і вимагають обставини цієї справи. Президент переконаний: у розслідуванні виявлених зловживань якраз і потрібно виявити адекватну рішучість і наполегливість. Період млявості і професійної апатії у діяльності правоохоронної системи треба завершувати», - наголосила прес-секретар Президента.

Вона додала, що глава держави розраховує на професіоналізм і юридичну бездоганність у всьому комплексі оперативних і слідчих дій.

«Президент категорично не сприймає увесь політичний галас, який здійнявся навколо цієї справи і дій СБУ. Усі гучні заяви - сигнал суспільству про те, чиї корисливі інтереси зачепили дії співробітників Служби безпеки», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Вона також повідомила, що керівництво СБУ постійно тримає Президента в курсі всіх обставин цієї справи. Глава держави особисто контролює хід розслідування.