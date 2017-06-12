Порошенко підписав закон про заборону "георгіївської" стрічки

Президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону виготовлення і пропаганди «георгіївської» стрічки.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Сьогодні, 12 червня, президент підписав закон про заборону виготовлення і пропаганди «георгіївської» стрічки. Нагадаю, під час заходів з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій на території заповідника «Биківнянські могили» президент назвав «георгіївські» стрічки символом нинішньої агресії Росії проти України», - зауважив прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».

Кодекс доповнено новою статтею 173, якою передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення.

За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу у розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

21 травня президент Порошенко заявив, що одразу після отримання з парламенту підпише цей закон. «Закон про заборону «георгіївських» стрічок я теж підпишу щойно він надійде до мене з Верховної Ради. Чому? Тому що це не є символіка Другої світової, ця символіка – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі, і прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів», - наголосив він.

26 травня закон підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.