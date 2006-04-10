Рибачук бачить Ющенка і Януковича союзниками

На посаду прем`єра «Наша Україна» запропонує кандидатуру, яка влаштує опозицію. Про це заявив глава Секретаріату президента Олег Рибачук в інтерв`ю тижневику «Профіль»:

"Прізвища я не назву. «Наша Україна» дала мандат на формування коаліції тільки серед трьох фігурантів. Президент відмовився бути учасником переговорів. Він висловив своє бачення і нині чекає результатів домовленостей з конкретною програмою. Банкова в цьому процесі не бере участі. Оптимальним буде той прем`єр, який влаштує не тільки членів коаліції, а й представників опозиції. Президент хоче будувати відносини з опозицією - з погляду інтенсивності й відповідальності - не менші, ніж з владною коаліцією. Опозиція повинна мати механізми контролю за діями влади, і Віктор Ющенко точно з нею працюватиме. Хочу підкреслити, Україна і в цьому сенсі стала європейською державою, бо в Європі опозиція - частина влади, хоч як це парадоксально звучить. Це дуже активний гравець, причому не той гравець, який «валить» все, щоб потім прийти, а який є невсипущим оком, у якого (знову ж таки, хоч як парадоксально!) дуже активний союзник - Президент.

Ця коаліція - другий шанс для всіх «помаранчевих» союзників. Якщо вони «прокукурікають» на весь світ, а потім знову виявляться неспроможними, то це все, кінець «кредитної історії». Буде сформована інша коаліція. А вибору не так вже багато, його взагалі немає. Отже краще хай ще пару днів подумають, букви попереставляють, але зрозуміють: шляху для відступу, як у панфіловців, немає."

Обком