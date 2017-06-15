Аваков: кабінет члена НАЗК Радецького обшукують через підробку документів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що у кабінеті заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького проходять обшуки у зв'язку з фальсифікацією документів.

Про це міністр сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Дійсно, зранку, згідно з рішенням суду, проводяться деякі процесуальні дії по відношенню до члена НАЗК - пана Радецького. Іде мова про фальсифікацію документів, і щодо цього відбувається розлідування", - сказав Аваков.

Він додав, що інших подробиць поки що повідомити не може.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з'явилася інформація про те, що Нацполіція проводить обшук в НАЗК за адресою Дружби народів, 28. Зокрема обшуку підлягав службовий кабінет заступника голови НАЗК Руслана Радецького.