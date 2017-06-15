Не споглядів: Барна визнав свою провину у нічній ДТП

Народний депутат України Олег Барна не заперечує, що став винуватцем ДТП на столичній площі Перемоги, і запевняє, що за кермо автомобіля сів тверезим. Про це він сказав у коментарі телеканалу «112 Україна».

За словами політика, він перебуває у лікарні і почувається добре. «Почуваюсь нормально. Все добре. Відпочиваємо, спимо, лікуємось», - сказав Барна. У той же час він визнав, що є винуватцем ДТП.

«Це моя вина, бо там не споглядів, тому що машина заступила, яку я обганяв, оглядове. Головне, що ніхто не отримав, крім мене, травм і не постраждав», - сказав він.

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У той же час Барна не відповів на запитання, на якій швидкості їхав на момент скоєння ДТП. «Я не можу сказати. Я тільки одне можу сказати: дякувати Богу, що не постраждали, і це саме головне. Сторонній ніхто не постраждав, а решта якось пройде. Є більш серйозніші новини: наші хлопці в АТО. Про них давайте більше інформації, тому що вони травми отримують значно більші і серйозніші, а на мені загоїться», - сказав він.

На запитання ведучого, чи виявили правоохоронці наявність алкоголю у його крові, Барна відповів: «Повірте, я тим не балуюсь… До мене підійшли, я розписався, дав згоду на все. Взяли кров, усе нормально. З аналізами ви можете ознайомитись».

Як повідомляв УНІАН раніше, вночі на площі Перемоги у Києві автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував Барна, врізався у трамвай. Внаслідок ДТП трамвай зійшов з рейок. Барна був госпіталізований. На місці працювали патрулі поліції.