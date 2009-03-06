У БЮТ пояснили, чому вони «ризикнули» проголосувати за Наливайченка

Однією з причин голосування фракції БЮТ за призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ стало те, що він втрутився в ситуацію навколо НАК «Нафтогаз України» і змусив Службу безпеки виконати рішення суду про призупинення слідчих дій проти посадовців компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Пан НАЛИВАЙЧЕНКО, коли вчора прибув з-за кордону, включився разом із Генеральною прокуратурою в процес виконання рішення суду про призупинення будь-яких слідчих дій СБУ, і завдяки його діям відбулося звільнення пана ШЕПІТЬКА», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що ці дії В.НАЛИВАЙЧЕНКА вплинули на рішення фракції, і БЮТ «ризикнула проголосувати за його призначення».

Він додав, що нарешті в Службі безпеки з’явився легітимний керівник, оскільки затягування з його призначенням могло привести до того, що ситуація в СБУ за місяць стала б неконтрольованою.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що фракція БЮТ очікує від В.НАЛИВАЙЧЕНКА виконання обов’язків голови СБУ згідно з Конституцією та відповідним законом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України. За ухвалення відповідної постанови проголосувало 230 народних депутатів з 438, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, 149 депутатів від фракції БЮТ, 61 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та 20 - від фракції Блоку Литвина.

Довідка УНІАН. 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» у Києві співробітники СБУ проводили слідчі дії у рамках розслідування вищезазначеної кримінальної справи.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який припинив слідчі дії та призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.

5 березня слідчі СБУ також проводили слідчі дії у приміщенні «Укртрансгазу».

Також 5 березня Т.ШЕПІТЬКА було звільнено з СІЗО.