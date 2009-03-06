Бютівці «щиро повірили», що Наливайченко почне нове життя?

Більшість членів фракції БЮТ проголосували за призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України, сподіваючись, що СБУ більше не займатиметься політичними переслідуваннями.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

“230 народних депутатів, які сьогодні проголосували за призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА, щиро повірили, що голова СБУ почне нове життя і не буде займатися політичними переслідуваннями, а буде захищати українське суспільство від зовнішніх загроз та тероризму ”, - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що раніше багато його колег неодноразово говорили про неприпустимість втягування СБУ в політику.

Він зауважив, що за період, коли В.НАЛИВАЙЧЕНКО був тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ, це відомство перетворилося на “заполітизований орган, що займається переслідуваннями, та інституцію, пріоритетами якої є вивчення проблем національних визвольних змагань та Голодомору”. За словами заступника голови ВР, тема Голодомору дійсно є важливою, але СБУ має виконувати іншу роботу.

Відповідаючи на питання, чому він не голосував за призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ, М.ТОМЕНКО зауважив, що не готовий змінити свою точку зору “і повірити в нову принципову, чесну діяльність керівництва СБУ”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ. За ухвалення відповідної постанови проголосувало 230 народних депутатів із 438, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, 149 депутатів від фракції БЮТ, 61 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та 20 - від фракції Блоку Литвина.