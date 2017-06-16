За підтримки НАТО планують створити тренінговий центр на базі "Укроборонпрому"

Держконцерн "Укроборонпром" має намір створити тренінговий центр – «Академію Укроборонпрому», в якій на постійній основі будуть проводитися різноманітні спеціалізовані навчальні програми для українських фахівців сектора безпеки та оборони за сприянням НАТО. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

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"Така ініціатива забезпечить підготовку кваліфікованих фахівців, які зможуть провести реформування оборонного комплексу України з урахуванням кращих світових тенденцій, впровадити стандарти НАТО з управління якістю на підприємствах, приєднатися до існуючих програм НАТО, започаткувати спільний проекти з країнами-членами НАТО та багато іншого", – зауважив Денис Гурак, заступник гендиректора із зовнішньоекономічної діяльності концерну на засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН раніше, підприємства оборонно-промислового комплексу України можуть отримати дозвіл на участь у тендерах на поставку товарів і послуг для НАТО.

"Україна стала першою серед східноєвропейських партнерів НАТО, якій запропонована така можливість, що є свідченням визнання в НАТО потенціалу оборонної промисловості нашої держави і поглиблення довіри до неї", - цитує прес-служба держконцерну «Укроборонпрому» оцінку місії України при НАТО.