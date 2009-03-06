Балога порадив Тарасюку знати своє місце

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає потенційних претендентів на посаду міністра закордонних справ не провокувати Президента Віктора ЮЩЕНКА необдуманими та непрофесійними заявами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав, коментуючи сьогоднішні заяви народного депутата Бориса ТАРАСЮКА.

В.БАЛОГА зазначив, що перед тим, як пропонувати кандидатуру на посаду міністра МЗС, коаліція має усвідомлювати, що зовнішньополітичний курс держави та її Президента на євроатлантичну інтеграцію визначено, зокрема, на законодавчому рівні.

“Країна успішно йде обраним курсом останні роки, і цей курс не підлягає обговоренню. Нікому не цікава позиція окремих політиків щодо його підтримки чи не підтримки”, - підкреслив В.БАЛОГА.

За його словами, Президент ближчим часом подасть у парламент свою кандидатуру на міністра. “Він готовий розглядати різних претендентів, але обере того, хто найбільше відповідає принципам професіоналізму і патріотизму”, - наголосив В.БАЛОГА.

Тому, зазначив глава Секретаріату Президента, “хочеться порадити панові ТАРАСЮКУ: якщо хочете бути реальним кандидатом, мусите усвідомлювати своє місце у здійсненні зовнішньої політики держави”.

В.БАЛОГА вважає, що заяви про розбіжності з Президентом у баченні зовнішньої політики держави свідчать про деформоване бачення претендентом місії влади у суспільстві.

“Я закликаю не провокувати Президента необдуманими та непрофесійними висловлюваннями. Якщо розраховуєш бути реальним кандидатом, ознайомся для початку з відповідною правовою базою, і чітко її дотримуйся. Тільки за таких умов посадові претензії можна буде вважати обґрунтованими”, - наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, Б.ТАРАСЮК сьогодні висловлював сумнів, що Президент внесе його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, навіть якщо коаліція це запропонує. Б.ТАРАСЮК пояснив це тим, що у нього і Президента України дещо різняться погляди на зовнішню політику.

Він також поставив під сумнів, що навіть у випадку внесення його кандидатури зможе нормально працювати в Міністерстві закордонних справ. Б.ТАРАСЮК зауважив, що така робота малоймовірна у зв’язку з тим, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА «роздає політично вмотивовані вказівки МЗС».

Між тим парламентська коаліція направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звернення щодо внесення до Верховної Ради подання про призначення Б.ТАРАСЮКА міністром закордонних справ України.

Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.