Найпопулярніше у світовій пресі про Україну: безвізовий режим та неефективність стратегії розвитку Києва (інфографіка)

Яка йдеться у дослідженні аналітиків Corestone Corp., у німецькому виданні Deutsche Welle досить критично відгукнулися про рейдерське захоплення представниками політичної партії «Народного Фронту» фітнес-центру «Софіївський» у центрі Києва. На думку авторів статті, в Україні здійснення політики відбувається за законом сили, а не публічних дискусій.

Аналітичний центр Atlantic Council висловив докори меру Києва Віталію Кличку та його команді за відсутність бачення довгострокового розвитку столиці.

"Київській мерії бракує стратегії розвитку столиці. Реформи неефективні та несуть лише точковий характер", - зазначили в аналітичному центрі.

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У іншій статті цього ж аналітичного центру йдеться про мужній дух українців, яким вдалось вистояти проти наступу російських військ та зберегти існування України як держави.