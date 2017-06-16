Після тяжких вибухових поранень на Донбасі помер командир саперної роти, у якого залишилася вагітна дружина

Вчора вночі помер командир саперної роти Євген Сарнавський з позивним "Юджин". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 72 Гвардійська ОМБР.

Він 14 років займався розмінуванням, врятував тисячі життів, допоміг цивільним поблизу Волновахи, у Гранітному, в Авдіївці і довколишніх прифронтових селах.

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"8 червня Сарнавський отримав тяжкі вибухові поранення під час розмінування поблизу села Новоселівка. Були розтрощені ноги, пошкоджені внутрішні органи черевної порожнини, легені... Два тижні він пробув у комі", - йдеться у повідомленні.

Близько 22:00 вчора, не приходячи до тями, він помер. "Самотніми лишилися старенька мати й вагітна дружина. Син чи донька, народившись, вже ніколи не побачать тата..." - розповіли у бригаді.

Як повідомляв штаб АТО, на Донбасі зафіксовано 9 випадків застосовування противником забороненого Мінськими угодами озброєння, а також двічі окупанти обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів. Один український військовий загинув.