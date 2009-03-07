У Луценка кажуть, що не стежать за співробітниками СБУ

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КЛЮЄВ заявляє, що працівники міліції не ведуть зовнішнє спостереження за співробітниками СБУ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, так він прокоментував заяву першого заступника голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про те, що працівники органів внутрішніх справ ведуть зовнішнє спостереження за співробітниками СБУ.

М.КЛЮЄВ наголосив, що вказане твердження не відповідає дійсності, а подібні заяви безпідставно збурюють громадську думку й суперечать духу партнерства між правоохоронними органами.

У випадку появи подібних звинувачень, які вводять в оману громадськість щодо справжніх дій працівників міліції, Міністерство внутрішніх справ буде звертатися до суду з метою притягнення посадовців, причетних до розповсюдження неправдивої інформації, до відповідальності згідно з чинним законодавством, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня під час телепрограми “Свобода на Інтері” В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що працівники органів внутрішніх справ і податкової міліції ведуть зовнішнє спостереження за співробітниками СБУ.

Він пов`язує спостереження з проведенням СБУ слідчих дій у кримінальній справі проти посадовців НАК «Нафтогаз України», що проводяться в офісі компанії.