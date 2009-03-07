Ющенко хоче, щоб Тимошенко дотримала слово раніше, ніж обіцяла

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що зміни до державного бюджету на 2009 рік вдасться внести швидше, ніж раніше було домовлено з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав під час телепрограми “Свобода на Інтері” 6 березня пізно ввечері.

Президент нагадав, що домовився з прем’єр-міністром про внесення змін до бюджету. «Прем’єр-міністр дала слово, що зміни до бюджету будуть проведені, правда, в кінці квітня або скоріше у травні. Думаю, що цей час ми приблизимо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про останні економічні процеси в Україні, Президент наголосив, що сьогодні є бачення того, як утримати стабільність гривні, сформувати антикризовий пакет законів, внести зміни до бюджету.

Він підкреслив, що для подолання кризи необхідні чесні вчинки та ефективні дії, «нам не можна фальшувати, нам не можна брехати, ми не повинні займатися популізмом».

«Політики, скоріш за все, будуть говорити про речі, які не є ліками виходу із ситуації», - наголосив В.ЮЩЕНКО і вкотре наголосив на важливості діяти як державні діячі, а не політики, та діяти консолідовано.

«Україна здатна давати чітку відповідь на всі виклики. Я переконаний, що криза дає шанс країні, що криза - це не тільки трагедія. Криза - це не фатальність, і вже багато чого зроблено, щоб вона була серйозно мінімізована», - сказав Президент.

«Повірте, останні чотири роки, які ми йдемо, це не тільки роки смутку, це не тільки роки невдач, але я переконаний, що це ті чотири роки, коли українська нація підняла чоло, коли ми вдихнули на повні груди свободу». – сказав він, висловивши переконання, що майбутнє всіх українців буде щасливим.

«Ми живемо у європейській країні, і всі іспити, які перед нами є, ми переборемо, бо ми єдина нація, ми українці», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО допустила, що внесення змін до державного бюджету на 2009 рік відбудеться у травні.