Тимошенко і Єхануров домовилися про зустріч

В понеділок о 12 годині має відбутися зустріч між лідером БЮТ Юлією Тимошенко і прем’єром Юрієм Єхануровим.

Про це в понеділок "Українській правді" повідомив прес-секретар Юлії Тимошенко Віталій Чепінога.

"Остання інформація, яка у мене є, що сьогодні о 12 годині на Грушевського в комітетах Верховної Ради має бути зустріч", - сказав він.

"Очевидно, це перша зустріч, на який буде обговорюватись алгоритм створення коаліції", - додав він.

Чепінога також повідомив, що Тимошенко йтиме на зустріч із пропозицією підписати меморандум, погоджений до виборів.

Він також зазначив, що Тимошенко і далі наполягає на тому, що "коаліцію потрібно створювати між СПУ, БЮТ та Нашою Україною", і відкидає можливість створення так званої "великої коаліції" з Партією Регіонів.

Як повідомив Чепінога, на зустрічі мають бути присутні Тимошенко, Турчинов, Єхануров та Безсмертний.

Раніше в п’ятницю Безсмертний ініціював зустріч у рамках трійки – представників СПУ, БЮТ та Нашої України.