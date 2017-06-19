На Дніпропетровщині Саакашвілі "зустріли" яйцями і зеленкою (фото)

18 червня Михайло Саакашвілі побував у Кривому Розі Дніпропетровської області на запрошення місцевих активістів.

Він стверджує, що метою візиту стали події, пов'язані з обшуками в міськраді Кривого Рогу та виявленими у ході прокурорської перевірки зловживаннями в діяльності вищого міського керівництва.

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Після покладання квітів до пам'ятника воїнам АТО Саакашвілі звернувся до жителів міста з промовою, яку перервав "обстріл" яйцями й зеленкою. Облитий зеленкою, він пожартував, що його взяли у "Партію зелених".

"Хуліганові втекти не вдалося. Він затриманий і доставлений до відділку поліції", - йдеться у повідомленні.