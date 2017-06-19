У "Відродженні" заявили про політичний тиск через відмову голосувати за реформи влади

В останні кілька тижнів члени партії «Відродження» почали отримувати погрози. Про це під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, передає прес-служба партії.

За його словами, погрози в «Відродженні» пов'язують з відмовою голосувати за провладні реформи.

«Наша фракція, що складається з мажоритарників у Верховній Раді, сьогодні не готова підтримувати псевдореформи влади в цьому вигляді. Саме з нашою політичною позицією ми пов'язуємо події, які відбуваються навколо наших партійців», – заявив Бондар.

Як розповів народний депутат, погрози надійшли на адресу голови Харківської облради Сергія Чернова, обраного від партії «Відродження», депутатів Харківської облради та народних депутатів, обраних від Харківщини.

«Йдуть погрози, виклики до губернаторів, кримінал підключається, особливо ця тенденція спостерігається в Харкові. Вибухові пристрої кидають в будинки до депутатів, викликають на килим. Ми вже звернулися в правоохоронні органи. Але, вибачте, такі методи не повинні використовуватися в сучасній Україні! Ми категорично протестуємо проти політичного тиску. І публічно заявляємо про те, що ніякі залякування не змусять нас змінити нашу політичну позицію. Ми не залишимо людей наодинці з такою загрозою і продовжимо захищати українців від так званих реформ влади», – зазначив Бондар.

Він також заявив, що у випадку подальшого надходження погроз, а також тиску на політичну силу депутатська група «Відродження» буде повідомляти про кожний такий випадок публічно, з оприлюдненням прізвища.