Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 20 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,87 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,71/44,74 грн/дол., а до євро - 51,89/51,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 19 серпня не змінився і складав 45,03 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 3 копійки і становив 52,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,54 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 9 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 52,10 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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