Іран збирається бомбардувати Європу: в НАТО відреагували

Іран готовий до максимальної ескалації, якщо США відновлять активну фазу війни.

У НАТО готові відреагувати на будь-яку загрозу Європі, зокрема і з боку Ірану. Про це в коментарі CNN заявив представник Альянсу, коментуючи погрози Ірану завдати ракетних ударів по териториії європейських країн, де розташовані військові бази США.

"Як було продемонстровано раніше цього року, коли протиповітряна оборона НАТО чотири рази успішно перехоплювала балістичні ракети, що прямували до Туреччини з Ірану, наша позиція стримування та оборони є сильною та ефективною", – заявив співрозмовник видання.

Як зауважує CNN, у березні чотири іранські балістичні ракети, що прямували в напрямку Туреччини, справді були перехоплені системами НАТО.

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Тепер же, за даними ЗМІ, Іран начебто розглядає можливість атаки на військові об'єкти США безпосередньо в Європі. У відповідь представник НАТО заявив, що блок "готовий відповісти на будь-яку загрозу і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників".

Іранська загроза для Європи

Як писав УНІАН, за даними джерел Financial Times, Іран розглядає можливість ударів по американських військових об’єктах в Європі у випадку, якщо США поновлять масштабні удари по іранській території. Потенційними цілями називають Болгарію та Кіпр, а також підводні кабелі в Ормузькій протоці, що може вплинути на глобальні комунікації. У Тегерані заявляють, що не обмежуватимуться лише Близьким Сходом і готові діяти ширше.

Експерти визнають загрозу реалістичною, але зазначають, що точність і ефективність іранських ракет зменшується зі збільшенням відстані. Іран має ракети дальністю понад 2 тисячі кілометрів, проте їх кількість і готовність до використання залишаються невідомими. Попередні спроби атакувати віддалені бази, зокрема на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, не були успішними.

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