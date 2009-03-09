Литвин був проти відміни виборів у Тернополі

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент не повинен був ухвалювати рішення про скасування позачергових виборів до Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи на Черкащині.

«Я виступав проти того, щоб Верховна Рада приймала рішення про відміну виборів. У повноваження ВР входить призначення виборів, а не відміна виборів», - сказав спікер.

В той же час, зауважив голова ВР, він зобов’язаний підписати те рішення, за яке ВР проголосувала.

Коментуючи заяви щодо оскарження в суді відповідного рішення парламенту, В.ЛИТВИН висловив думку, що потрібно спокійно провести консультації і ухвалити зважене рішення. «Але цілком очевидно, що 15 березня, як того вимагала відповідна постанова ВР, проведення виборів малоймовірне», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

Між тим 3 березня Верховна Рада України відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУ-НС.

У свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 березня пообіцяв докласти всіх зусиль, аби дострокові вибори до Тернопільської обласної ради відбулися.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що парламент ухвалив аморальне, антизаконне рішення, відмінивши вибори до Тернопільської ради. Він висловив сподівання, що найближчим часом воно буде скасовано і пообіцяв докласти до цього максимум зусиль.