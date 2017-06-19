Глава Нацгвардії розповів, скільки Росія готувалася до окупації Криму

Росія послідовно та цілеспрямовано готувалася до окупації Криму як мінімум десять років. Про це розповів глава Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, у 2014 році Росія приступила до реалізації свого плану щодо анексії Криму, до якого готувалася не менш десяти років.

"Я був командиром бригади в Криму, керував частинами в Красноперекопську, в Сімферополі, в Севастополі... І я бачив, як з 2005 року офіцерів Чорноморського флоту Росії в Криму, які народилися в Україні, мали українське коріння, жінок, сім'ї, росіяни почали прибирати із Севастополя, Криму", - розповів глава Нацгвардії.

Він зазначив, що в Криму залишалися тільки ті, хто народився в Росії і не мав жодного зв'язку з Україною.

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"Вони вже готувалися до якоїсь агресії. Про це не прийнято було тоді говорити, але сьогодні аналітика показує, що це було не співпадіння", - наголосив Аллеров.

На його думку, Помаранчева революція 2004 року показала, що українців не дуже влаштовує статус колонії Росії, де кожна спроба України стати реально незалежною та ідентифікувати себе як окрему націю і державу завжди викликала величезне обурення.

"Та війна, яка почалася в 2014 році, – це доказ того, що Росія ніколи не бачила Україну незалежною країною", - підсумував керівник Національної гвардії.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.