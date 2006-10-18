Ющенко хоче підпорядкувати Януковича трьом інстанціям

Проект Закону «Про Кабінет міністрів України”, розроблений Секретаріатом Президента, визначає Кабінет Міністрів України вищим органом у системі виконавчої влади, підконтрольним та підзвітним Верховній Раді України, відповідальним перед Президентом, а також підконтрольним та підзвітним Раді національної безпеки та оборони.

Про це йдеться у законопроекті, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, одна зі статей законопроекту передбачає, що уряд підконтрольний Раді національної безпеки та оборони. Кабмін має координувати з РНБО свою діяльність у сфері національної безпеки та оборони.

Крім того, міністерства безпосередньо підзвітні та підконтрольні Президенту. Уряд відповідальний перед Президентом і постійно інформує главу держави про свою діяльність.

До членів Кабінету міністрів висувається низка вимог. Зокрема, міністрами та віце-прем‘єр-міністрами можуть бути призначені лише громадяни України, які мають вищу освіту. Щодо судимостей, законопроект містить обмеження лише для осіб, які були осуджені за вчинення умисного злочину, і така судимість не була погашена в установленому порядку.

На членів Кабінету міністрів, а також на заступників міністрів не поширюватиметься трудове законодавство. Ці посади законопроектом відносяться до політичних. Політична відповідальність для таких посад визначається як можливість дострокової відставки. Крім того, заступники міністрів пропонується відправляти у відставку разом з відповідним міністром. А кількість заступників міністрів, які може мати міністр, обмежується до трьох.

Кількість міністрів, що входять до складу Кабінету міністрів законопроект не визначає. Разом з тим, законопроект передбачає наявність міністрів, що не очолюватимуть міністерств.

Законопроект вводить посаду Державного секретаря Кабінету міністрів, що відповідатиме сьогоднішній посаді Міністра Кабінету міністрів, а також Державних секретарів Міністерств, які обиратимуться на конкурсних засадах.

При цьому визначається, що Державні секретарі повністю організовують роботу міністерств – організовують роботу апарату; забезпечують розробку документів, законопроектів, програм, актів та наказів; забезпечують виконання законів, актів Президента та Кабінету міністрів; формують штат та структуру міністерств; управляють майном та кошторисом міністерств та інше.

На міністра ж покладається обов‘язок очолювати відповідне міністерство; давати доручення Державному секретарю та іншим посадовим особам міністерства; представляти міністерство на заходах та засіданнях відповідного рівня; подавати на розгляд Кабміну питання, підготовлені міністерством і таке інше.

Законопроект складається з 7 розділів та містить 87 статей. Законопроект визначає 12 принципів діяльності Кабінету міністрів України та 10 основних завдань, які покладаються на Кабінет міністрів. Першим з основних завдань для уряду законопроектом визначено забезпечення державного суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір до кінця тижня внести на розгляд парламенту власний законопроект про Кабінет міністрів. За повдомленням прес-служби глави держави, про це він заявив 17 жовтня під час сьогоднішньої робочої зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Президент нагадав, що підготовлений урядом документ не враховує більшості зауважень, висловлених Секретаріатом Президента, і містить ряд положень, які не узгоджуються з Конституцією України. Відтак глава держави прийняв рішення до кінця цього тижня внести на розгляд Верховної Ради власний проект Закону «Про Кабінет міністрів».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня уряд направив на розгляд Верховної Ради власний проект закону про Кабінет міністрів. Секретаріат Президента неодноразово критикував урядовий проект закону про Кабмін.