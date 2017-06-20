У посольстві Литви обговорили систему добровольчої оборони в Україні

У Посольстві Литовської Республіки в Україні пройшов круглий стіл на тему «Перспективи розвитку системи територіальної добровольчої оборони в Україні», в якому взяли участь представники державних установ і добровольчих громадських організацій.

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Він став продовженням Вільнюської конференції 23-26 листопада 2016 року «Співпраця держави і громадян у забезпеченні територіальної оборони країни», що була організована Литовською спілкою стрільців, Добровольчими силами оборони краю і Міністерством оборони краю Литовської Республіки.

Учасники круглого столу ознайомились з досягнутим прогресом у розвитку системи територіальної оборони України на основі добровольчої участі громадян.

У дискусії взяли участь представники Литовської спілки стрільців, Добровольчих сил оборони краю, Міністерства оборони краю Литовської Республіки і Посольства Литовської Республіки в Україні. Також були запрошені до участі представники посольств США, Естонії, Латвії, Польщі та інших країн НАТО і ЄС.