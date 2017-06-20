Голова Житомирської ОДА Гундич доручив до кінця року охопити до 80% області об’єднаними громадами

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич поставив завдання охопити до кінця цього року об’єднаними територіальними громадами щонайменше 80% території Житомирської області.

Про це сьогодні, 20 червня, Гундич заявив у Києві під час виступу на Координаційній зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи», повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, за підсумками 2016 року Житомирщина стала лідером з децентралізації за кількістю створених громад.

«Планка поставлена – необхідно й надалі тримати марку. Зараз я в області ставлю завдання не щодо кількості створених об’єднаних громад, а передусім - щодо якості та охоплення території. Якщо у 2016 році 35% території Житомирської області було охоплено об’єднаними громадами, то тепер ми поставили досить амбітне завдання – щоб як мінімум 80% території області було ними охоплено. І ми його виконуємо. Вже зараз об’єднані громади показують приклад іншим, як можна жити після об’єднання, коли бюджети громад зростають у 7 разів, а власні надходження – у 3 рази, коли відновлюються закинуті на десятки років садочки, осучаснюються школи, будуються дороги, утеплюються соціальні об’єкти, відкриваються ЦНАПи», – сказав Гундич.

Також він додав, що Житомирщина зорієнтована на комплексний підхід до забезпечення просторового розвитку територій: «Ми виокремили 4 напрямки, за якими розробили комплекс заходів і які починаємо впроваджувати з 2017 року – це освіта, охорона здоров’я, центри безпеки і ЦНАПи», - підкреслив голова облдержадміністрації.