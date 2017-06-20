Каплін розсмішив сесійну залу заявою про президентські амбіції

Заява народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Капліна про бажання балотуватися в президенти України спричинила сміх у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, Каплін, відповідаючи на репліку-звинувачення лідера фракції «Народний фронт» Максима Бурбака з приводу того, що нібито він є посібником Кремля і має бути виключений з коаліції, зазначив, що його заява про вихід із коаліції вже понад рік є у парламенті.

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Депутат наголосив на необхідності, щоб представник фракції «Народний фронт» - голова ВР Андрій Парубій зачитав цю заяву.

«Каплін буде обиратися в президенти...», - сказав депутат, чим викликав шум і сміх серед колег у сесійній залі.

У лютому 2016 року Каплін оголосив про вихід з коаліції. Він є одним з основних противників декомунізації в Раді. Його звинувачують у співпраці з проросійськими силами.