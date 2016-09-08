Депутати "Народного фронту" у Раді вручили трьом нардепам балалайки (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі "Народного фронту".

"Від "Народного фронту" народним балалаєчникам і каналу "Інтер" ми даруємо інструменти, на яких вони повинні працювати", - сказав член фракції "Народний фронт" Юрій Береза, виступаючи з парламентської трибуни.

Він нагадав про оприлюднену нещодавно переписку між депортованою російською пропагандисткою з телеканалу "Інтер" Столяровою та деякими народними депутатами.

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"Для мене сумно, що ми два роки воюємо фізично та ідеологічно з країною-агресором, але, незважаючи на це, досі дехто не зрозумів, що ідеологічна війна, мабуть, важливіша, ніж те, що наразі відбувається на лінії зіткнення", - сказав Береза.

"Коли по каналах ходять такі депутати, як, наприклад, Каплін, який розповідає про те, як його особисто та його партію хвилює майбутнє держави Україна та український народ, а з оприлюдненого листування випливає, що Каплін та його партія – це успішні проекти Росії. Мені сумно й боляче на це дивитись", - наголосив Юрій Береза.

Він зазначив, що від згуртованості демократичних сил та розуміння розвитку нашої держави "залежить майбутнє наших дітей та онуків".

"Я не знаю, може, в когось з присутніх діти й онуки житимуть у якійсь іншій країні, за кордоном, а мої – ні, мені нема куди йти", - резюмував член "Народного фронту".