Що робити з Тарасюком і Гриценком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО до кінця дня оприлюднить свою позицію про подальшу роботу в уряді двох міністрів за його квотою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Президент, відповідно до Конституції, має чітко визначені повноваження щодо двох посадових осіб в уряді. За його словами, всі інші призначення на урядові посади не регламентовані Конституцією, а є предметом домовленостей між коаліцією та іншими політичними силами.

«Наскільки мені відомо, Президент оприлюднить свою позицію сьогодні до кінця дня з цього питання», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо, за квотою Президента призначені міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК і міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.