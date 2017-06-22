Правоохоронці завели справи проти ще чотирьох "радикалів", серед них Ляшко - Лозовий

Народний депутат України Андрій Лозовий вважає, що подання генерального прокурора Юрія Луценка про зняття з нього депутатської недоторканності є тиском на фракцію Радикальної партії з тим, щоб вона голосувала за реформи, а також стверджує, що у правоохоронців заведені справи проти ще чотирьох його однопартійців. Як передає кореспондент УНІАН, про це Лозовий сказав в коментарі журналістам.

Читайте такожНаразі до регламентного комітету ВР не надійшло жодного із п'яти подань на нардепів"Справи є ще на декількох депутатів з нашої фракції — на Ігоря Мосійчука, на Дмитра Лінька, на Сергія Рибалка і навіть на Олега Ляшка", - стверджує Лозовий.

Як повідомляв УНІАН, вчора Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, "в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн".

Крім того, відомство просить ВР зняти недоторканність з Розенблата, "в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол." та Полякова, "в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва". Поляков і Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вже направив подання до Регламентного комітету парламенту.