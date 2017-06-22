Санкції є сильною мотивацією для Росії повернутись за стіл переговорів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що санкції є сильною мотивацією для Росії повернутись за стіл переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам в Брюсселі на полях саміту Європейської Ради.

«Це (санкції - УНІАН) сильна мотивація, щоб повернути Росію за стіл переговорів і забезпечити виконання безпекового компоненту Мінських угод», - додав президент.

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За його словами санкції продовжуються на півроку і це дає можливість Росії вивести свої війська, звільнити українських заручників, співпрацювати з місією ОБСЄ і «забрати свої пушки, танки, системи залпового вогню, якими вони вбивають українців».

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 червня, здійснює робочий візит до Брюсселя.

Порошенко планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС 12-13 липня в Києві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 20 червня оголосили про розширення санкцій щодо 6 росіян, 21 представника бойовиків і компаній з Донбасу, а також щодо 11 осіб і компаній з Криму через агресію РФ в Україні. До списку санкцій потрапили і громадяни України, які підтримали російську агресію на Донбасі. Зокрема, в ньому - прізвища 21 громадянина України, організацій та їхніх поплічників.