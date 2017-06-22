Колишні бійці "Беркуту", які розганяли Майдан, поповнили лави силовиків Білорусі - волонтери (фото)

Співробітники розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут", причетні до протиправних дій щодо учасників Революції Гідності, переховуються не тільки в Російській Федерації та в окупованому Криму, але і на території Білорусі. Волонтерам InformNapalm вдалося знайти документальні підтвердження цієї резонансної інформації.

Встановлено, що білоруська влада подібно до російських колег не тільки надає притулок екс-бійцям "Беркуту", але й охоче дає їм роботу в системі правоохоронних органів держави. Як показали недавні події, отриманий українськими силовиками досвід перевищення службових повноважень у силовому придушенні мирних протестних акцій вельми цінний як для Росії, так і для Білорусі.

Читайте такожОпубліковано відео з екс-командиром київського "Беркуту", який керує розгоном мітингу у Москві

У розслідуванні волонтерів публікується інформація про колишніх співробітників миколаївського підрозділу "Беркут", які брали участь у зіткненнях на Майдані в 2013-2014 роках і втекли в Білорусь.

Серед екс-беркутівців-перебіжників у Білорусь, названих волонтерами:

1. Микола Сергійович Стогорняк

Під час пошуку та збирання фактологічного матеріалу, що підтверджує, що Микола Стогорняк був чинним співробітником спецпідрозділу "Беркут", було виявлено групове фото, яке зафіксувало його разом зі своїми товаришами зі служби, імовірно, в м. Первомайськ Миколаївської області.

"Що стосується підтвердження служби Стогорняка в правоохоронних органах Білорусі, то фігурант №1 цього розслідування вже встиг взяти участь у насильницьких затримання й судових розправах над громадськими активістами Білорусі", - йдеться у повідомленні.

2. Сергій Миколайович Гавриляк

Зазначається, що Гавриляк як боєць "Беркута" брав безпосередню участь у протистоянні на Майдані у складі свого миколаївського підрозділу.

"Прямих доказів того, що він переховується у Білорусі, виявлено не було, але побічно про це свідчить проживання його дружини, Тетяни Гавриляк, разом з дітьми у Мінську. Дружина не тільки розділила долю свого утікача-чоловіка, але й відкрито його підтримує, публікуючи у всіх своїх акаунтах соцмереж у так званий "день "Беркута" - символ розформованого підрозділу", - заявляють волонтери.

3. Сергій Панасенко

Серед записів соцмереж його родичів були виявлені всі необхідні дані, що стосуються не тільки його безпосередньої участі у силовому протистоянні на Майдані під час подій Революції Гідності, але й перебування його наразі на території Білорусі. Найбільше інформації щодо Сергія Панасенка міститься в облікових записах соцмереж його сестри, прихильниці Януковича та Партії Регіонів Олени Бондаренко, розповіли волонтери.

"У цьому розслідуванні виявлено та ідентифіковано колишні бійців тільки миколаївського підрозділу "Беркуту", які брали участь в зіткненнях на Майдані під час Революції Гідності. Щодо одного бійця документально підтверджено, що він зараз служить у лавах міліції Білорусі, стосовно другого є непряме свідчення від найближчого родича про його службу у структурі МВС РБ", - підсумували в InformNapalm.

Як повідомляв УНІАН, екс-командира київського "Беркута" Сергія Кусюка 12 червня помітили під час зачистки мітингу проти корупції в Москві.