Ющенко: Тимошенко вже наступного тижня внесе до ВР зміни до бюджету

Наступного тижня Кабінет міністрів внесе на розгляд парламенту зміни до держбюджету на 2009 рік, а також законопроект щодо збалансування Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу для преси Президент України Віктор ЮЩЕНКО за підсумками наради з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та експертами.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що часткове збалансування бюджету відбуватиметься за рахунок удосконалення фіскальної політики.

Президент зауважив, що парламент розглядав подібний законопроект, але він не знайшов підтримки.

Водночас, зараз він сподівається, що законопроект, внесений від імені уряду, парламентарії зустрінуть з розумінням.

Говорячи про збалансування Пенсійного фонду, В.ЮЩЕНКО зауважив, що мова може йти про скасування пенсій спеціального призначення.

Він назвав несправедливим те, що сьогодні, коли мінімальна пенсія становить 500 грн., в державі існує більше 18 законів, які встановлюють спеціальні пенсії, розмір яких іноді досягає 20 тис. грн.