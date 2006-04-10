Рибачук готовий зробити ставку в букмекерській конторі

Україна може стати членом НАТО в 2010 році.

Про це в інтерв`ю журналу «Профіль» від 10 квітня 2006 року заявив глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.

Він також підкреслив, що членство в НАТО і Європейському Союзі – «це дві сторони однієї медалі».

«Якщо ми говоримо про реальне членство України в ЄС, ми повинні говорити про те, що в нас є реальні перспективи стати членом НАТО до 2010 року», – сказав О.РИБАЧУК.

Він зазначив, що всі країни соціалістичного табору, які ввійшли в ЄС, спочатку вступили в НАТО. За його словами, це пов`язано з тим, що дві третини вимог до новачків, як у НАТО, так і в ЄС, співпадають і мають економічну складову.

«НАТО – це поєднання з Європою», - сказав О.РИБАЧУК.

Глава Секретаріату також підкреслив, що більшість пунктів, відведених на минулий період трирічного плану дій Україна–ЄС, виконані.

Він також припустив, що Україна вступить до Світової організації торгівлі не пізніше осені.

«У букмекерській конторі я б поставив на те, що до СОТ ми вступимо не пізніше осені», - сказав О.РИБАЧУК.

За його словами, затримка зі вступом до СОТ відбулася через неприйняття Верховною Радою деяких законів. Він зазначив, що зобов`язання про прийняття цих законів є предметом домовленостей членів парламентської коаліції.