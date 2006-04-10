Лукашенко оголошений персоною нон грата у Європі
13:04, 10 квітня 2006Політика
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ЄС заборонив в`їзд на свою територію Президенту Білорусі і 30 його чиновникам
Сьогодні Європейський Союз заборонив в`їзд на територію країн блоку Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ і 30 білоруським чиновникам: міністрам, прокурорам і представникам регіональних виборчих комісій, передає Рейтер.
Як повідомив один з європейських чиновників, міністри закордонних справ ЄС ухвалили це рішення з огляду на президентські вибори в Білорусі 19 березня, результати яких вони визнали сфальсифікованими.
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