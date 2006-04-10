Заступник Луценка розкаже про розкриття резонансних злочинів. Прес-конференція в МВС
13:14, 10 квітня 2006Політика
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Сьогодні о 15.30 в Міністерстві внутрішніх справ України (вул.Богомольця, 10) відбудеться прес-конференція заступника міністра внутрішніх справ України - начальника кримінальної міліції Володимира ЄВДОКИМОВА щодо результатів роботи міліції з розкриття резонансних злочинів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, акредитація журналістів проводиться за телефонами: (044) 254-75-22, 256-11-01.
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