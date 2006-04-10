Заступник Луценка розкаже про розкриття резонансних злочинів. Прес-конференція в МВС

Сьогодні о 15.30 в Міністерстві внутрішніх справ України (вул.Богомольця, 10) відбудеться прес-конференція заступника міністра внутрішніх справ України - начальника кримінальної міліції Володимира ЄВДОКИМОВА щодо результатів роботи міліції з розкриття резонансних злочинів.

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