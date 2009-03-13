Тарасюк: порядна людина не очолить МЗС, поки Секретаріатом керує Балога

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що порядна людина навряд чи погодиться стати міністром закордонних справ, доки Секретаріат Президента очолює людина “без патріотизму”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Б.ТАРАСЮКА, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Політик вважає, що будь-який претендент на посаду міністра закордонних справ має бути перш за все професіоналом, фахівцем, адже це є специфічна сфера державної діяльності, яка потребує профільних знань.

«Друге. Це має бути людина з широким світоглядом і, безумовно, патріот, який би переймався інтересами України, а не будь-яких інших держав, як це у нас має місце з боку представників «п’ятої колони». Третє. Ця людина має вільно володіти декількома іноземними мовами і, безперечно, людина, котра вміє легко контактувати, зі своїми колегами та партнерами», - зазначив голова Комітету.

Крім того, на думку Б.ТАРАСЮКА, міністр закордонних справ має бути досвідченим менеджером, адже йдеться про керівництво не лише МЗС, але й мережею закордонних установ, яка нараховує 130 інституцій.

Він уточнив, що це «загальні критерії, що мають бути висунуті до претендента на посаду міністра МЗС, але в українських реаліях, є ще «особливі вимоги».

«Це готовність міністра закордонних справ дослухатися до «порад та інструкцій» від Секретаріату Президента. Тому потрібно ще мати «гнучку спину», щоб виконувати всі політично вмотивовані забаганки СП, як то мало місце із циркулярним листом від МЗС», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

Підсумовуючи він зазначив, що з огляду на цю специфіку, він має сумніви, що порядна людина погодиться очолити Міністерство закордонних справ, коли Секретаріат Президента очолює «людина без будь-яких світоглядних цінностей, і без будь-якого патріотизму до своєї держави».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 березня звільнила Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

Парламентська коаліція 6 березня направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звернення щодо внесення до Верховної Ради подання про призначення Б.ТАРАСЮКА міністром закордонних справ України. Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.

Коментуючи це звернення, Б.ТАРАСЮК висловлював сумнів, що Президент внесе його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Він пояснив це тим, що у нього і глави держави дещо різняться погляди на зовнішню політику.

Він також сумнівався, що навіть у випадку внесення його кандидатури зможе нормально працювати в МЗС. Б.ТАРАСЮК зауважив, що така робота малоймовірна у зв’язку з тим, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА «роздає політично вмотивовані вказівки МЗС».

У відповідь В.БАЛОГА порадив Б.ТАРАСЮКУ, якщо він хоче бути реальним кандидатом на посаду глави МЗС, то “мусите усвідомлювати своє місце у здійсненні зовнішньої політики держави”.

Президент 17 березня має намір оголосити прізвище кандидата на посаду міністра закордонних справ.