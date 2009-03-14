Екс-нашоукраїнець пішов на керівну посаду в іншу партію

Сьогодні в Києві відбувся установчий з’їзд політичної партії «Українська платформа», лідером якої одностайно було обрано народного депутата України Павла ЖЕБРІВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар народного депутата Оксана ГОРБАНЬ. (у лютому П.ЖЕБРІВСЬКИЙ подав заяву про вихід із партії “Народний Союз Наша Україна» - УНІАН).

За її даними, на з’їзд прибули майже 200 делегатів практично з усіх областей України.

Виступаючи перед делегатами, П.ЖЕБРІВСЬКИЙ відзначив, що “сьогодні настав момент гострої необхідності не терпіти, поки можновладці відберуть в нас останню надію, а сформувати владу своїми руками, руками простих українців…. Головне завдання нашої партії – повернути віру людей у власні сили, віру в те, що від нас усіх залежать зміни в цій країні».

В проектах статуту та програми партії, які затвердили на з’їзді, заявлені основні ідеологічно-політичні принципи “Української платформи»: використання ліберальної ідеології в економіці, розбудова громадянського суспільства як найефективнішого механізму контролю за владою, сповідування національно-демократичної філософії розвитку України, всебічна підтримка та ефективне використання інтелекту нації, в першу чергу, в галузі науки, широке впровадження суспільної моралі та етики, відродження українського села.

«На відміну від інших політичних партій, - стверджує П.ЖЕБРІВСЬКИЙ, наша політична сила не збирається багато говорити. Ми не будемо нікого звинувачувати, не будемо шукати винних - на це вже немає часу. І тільки нашими діями ми зможемо довести, що вправі претендувати на визнання справжньою силою прагматичних державників. Наша партія для всіх, хто почуває себе українцями, незалежно від національного походження, мови спілкування чи регіону проживання, для всіх, хто більше не хоче стояти осторонь».

Також лідер партії наголосив, що «Українську платформу» не фінансуватиме жоден олігарх, фінансування партії здійснюватиметься через членські внески.

Політична партія «Українська платформа» створена на базі громадського руху «Українська платформа», відомого своєю активною громадською роботою в Житомирській області. Завдяки їй на світ з’явились такі соціальні проекти, як “Маленький українець», «Добробут власними руками», «Барви Житомирщини», «Відкрий своє серце дітям», «Інтелектуальне кіно – історія України крізь призму кінооб’єктиву», фестиваль «Зорецвіт». Новостворена політична партія «Українська платформа» має на меті постійне вдосконалення цих проектів та поширення їх на території всієї України, зазначила О.ГОРБАНЬ.