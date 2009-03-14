Губернатор Тернопільщини: начальник міліції поїхав до Києва та зник

Голова Тернопільської обласної держадміністрації, лідер виборчого списку кандидатів від партії Єдиний Центр до Тернопільської обласної ради Юрій ЧИЖМАР заявляє, що керівництво Тернопільської обласної міліції ухиляється від виконання своїх обов’язків напередодні позачергових виборів до облради, призначених на 15 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єдиного Центру, за словами Ю.ЧИЖМАРЯ,«позиція керівництва міліції напередодні виборів є незрозумілою, керівництво ухиляється від своїх прямих обов’язків».

Зокрема, голова ОДАЧ зазначив, що начальник управління УМВС в Тернопільській області, вчора виїхав до Києва і досі не виходить на зв`язок.

«Це унеможливлює оперативне вирішення ряду проблемних питань. Він просто не готовий брати на себе відповідальність і приймати рішення, які від нього вимагає закон. Йому набагато легше сьогодні відключити телефон і зникнути», - стверджує Ю.ЧИЖМАР.

Він також повідомив, що й перший заступник начальника обласного управління МВС в Тернопільській області з учорашнього дня на лікарняному.

«Правоохоронні органи повинні займати чітку позицію, не ухиляючись від виконання закону та своїх безпосередніх обов’язків, - переконаний Ю.ЧИЖМАР. - Мені відомо, що територіальні виборчі комісії повторно звернулися до органів внутрішніх справ з проханням забезпечити охорону під час транспортування і збереження бюлетенів. Але, на жаль, навіть відповіді від міліції сьогодні не надійшло».

Голова облдержадміністрації висловив упевненість, що вибори 15 березня відбудуться.

«Я перший наполягатиму, щоб така поведінка керівництва органів внутрішніх справ була предметом розгляду на найвищому рівні держави», - заявив Ю.ЧИЖМАР.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради, призначених на 15 березня.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

Сьогодні Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.